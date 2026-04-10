ΚαλόςκαιρόςτοΠάσχααναμένεται σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τατελευταία προγνωστικά στοιχεία, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για όσους σχεδιάζουν να περάσουν το τριήμερο στην ύπαιθρο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, χωρίς φαινόμενα που να χαλάσουν τα σχέδια των εκδρομέων.

Αν και οι πρώτες προβλέψεις είχαν προκαλέσει ανησυχία, φαίνεται πως ο καιρός θα αποζημιώσει τους χιλιάδες που εγκατέλειψαν τις πόλεις για να γιορτάσουν τοΠάσχαστα χωριά τους, όπως επιτάσσει η παράδοση.

Η πρόγνωση για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο

Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός για την περιφορά του Επιταφίου θα είναι σχετικά καλός στις περισσότερες περιοχές. Μόνο λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας έως 18–20 βαθμούς Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες, με παροδικές νεφώσεις και λίγες πρόσκαιρες βροχές στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, επιτρέποντας η Ανάσταση να γίνει χωρίς προβλήματα και με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές.

Η Κυριακή του Πάσχα με λιακάδα

Ιδανικές προβλέπονται οι συνθήκες και για την Κυριακή του Πάσχα. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και μόνο λίγες νεφώσεις στα βόρεια και ορεινά. Έτσι, το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία θα γίνει με πολύ καλό καιρό, επιτρέποντας στους περισσότερους να απολαύσουν το πασχαλινό τραπέζι σε εξωτερικούς χώρους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, δημιουργώντας ευχάριστο και γιορτινό σκηνικό για όσους επιλέξουν την ύπαιθρο.

Τι αναφέρει η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου

«Γενικά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός μέχρι και το Πάσχα θα είναι ήπιος» σημείωσε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου μιλώντας στο newsit.gr, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες βροχές θα είναι τοπικές.

«Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε εναλλαγές ηλιοφάνειας με συννεφιές σε όλη τη χώρα, δηλαδή κατά διαστήματα θα υπάρχουν πιο συννεφιασμένες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται στη δυτική Ελλάδα» πρόσθεσε.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μεγάλη Παρασκευή:Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20 βαθμούς, με μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Αττική:Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη:Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη:Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος:Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη:Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις Κυκλάδες. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα:Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Η πρόγνωση για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο, παροδικές βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 19 βαθμούς.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και πιθανές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ιδανικά για το πασχαλινό τραπέζι στην ύπαιθρο.