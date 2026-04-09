Με ανοιξιάτικο καιρό και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 26-28 βαθμούς Κελσίου, θα γιορτάσουμε το Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Την Κυριακή του Πάσχα οι άνεμοι θα στραφούν νότια, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά, διατηρώντας την άνοδο και τη Δευτέρα του Πάσχα.

O καιρός σήμερα

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα η πιθανότητα βροχής είναι περιορισμένη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η μέρα θα κυλήσει με λίγες συννεφιές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί, με ισχυρές εντάσεις στο βόρειο και νότιο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ. Ο βοριάς θα παραμείνει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, οπότε από την Κυριακή του Πάσχα θα στραφεί σε νοτιοανατολικούς.

Οι θερμοκρασίες σήμερα κυμαίνονται γύρω στους 18-23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παρά την πτώση που θα σημειωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός παραμένει ήπιος, ενώ από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται ξανά άνοδος της θερμοκρασίας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μεγάλη Παρασκευή: Συννεφιά και πιθανές βροχές στα βορειοανατολικά, δηλαδή από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Μεγάλο Σάββατο: Παρόμοια εικόνα με συννεφιά και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι.

Κυριακή του Πάσχα: Ο καιρός θα είναι καθαρός σε όλη τη χώρα, με λίγη ψύχρα αλλά χωρίς βροχές, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τις εκκλησιαστικές λειτουργίες και τις πασχαλινές εκδηλώσεις.

