 Νεκρός, μέσα στη λίμνη Πολυφύτου και εντός ΙΧ αυτοκινήτου, εντοπίστηκε ένας άντρας, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα.

Στο σημείο αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαϊου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.

