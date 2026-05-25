Ο Ολυμπιακός το έκανε. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο… κόκκινο T-Center, το οποίο «έβραζε» από 16.000 φίλους των Πειραιωτών!

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειχνε να μην μπορεί να πιστέψει τι μόλις είχε καταφέρει. Τον τίτλο της Euroleague, έπειτα από 13 χρόνια. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του άξιζε το τρόπαιο, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όλους, όπως και στους αντιπάλους του.

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος. Ομως καταφέραμε να κερδίσουμε παρόλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες», είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού και στη συνέχεια ανέφερε τι ειπώθηκε στο ημίχρονο.

«Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς. Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Οπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. Μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη». Τέλος έδωσε συγχαρητήρια στον Σκαριόλο και στους παίκτες της Ρεάλ. «Αξίζουν όλα τα εύσημα. Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά».

Αφού έληξε το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συγκινημένος, πήγε να παραχωρήσει τις δηλώσεις του νικητή. Ωστόσο, από πίσω τον περίμενε… η τύχη του. Ο έλληνας κόουτς έγινε δέκτης της απόλυτης αποθέωσης από τους παίκτες του ρόστερ. Ο Μπαρτζώκας πήγε να πανηγυρίσει με την ψυχή του μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας, ωστόσο εκεί τον κράτησαν λίγο παραπάνω. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση έπιασαν τον «Coach B» και τον σήκωσαν στον ουρανό του T-Center.

Η κόρνα της γραμματείας στο Telecom Center Athens δεν σήμανε απλά το τέλος του τελικού και την αφετηρία της εποχής του Ολυμπιακού ως πρωταθλητή Ευρώπης. Εδωσε το έναυσμα και για το ξέσπασμα των παικτών του Ολυμπιακού που είδαν τους κόπους μιας χρονιάς να ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλος φώναζε, άλλος χτυπιόταν και άλλος καθόταν στον πάγκο, προσπαθώντας να συνειδοποιήσει αυτό που κατάφερε. Στην κατηγορία αυτή ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν καθιστός στον πάγκο των Ερυθρολεύκων και είχε βάλει τα κλάματα για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.