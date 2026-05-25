Συναγερμός σήμανε σε αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, όταν το σύστημα GPS του δέχθηκε παρεμβολές ενώ πετούσε κοντά στα ρωσικά σύνορα, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Τζον Χίλι επέστρεφε στη Βρετανία την Πέμπτη (21/5/2026), μετά από επίσκεψη σε Βρετανούς στρατιώτες στην Εσθονία, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως ανέφερε πρώτη η εφημερίδα «Times», την είδηση μετέδωσε το BBC.

Η Ρωσία θεωρείται υπεύθυνη για την επίθεση, γεγονός που ανάγκασε τους πιλότους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης, καθώς το GPS του αεροσκάφους είχε τεθεί εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης.

Εντάσεις στις σχέσεις Ρωσίας – Ηνωμένου Βασιλείου

Το συμβάν σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη είχαν «επανειλημμένα και επικίνδυνα» αναχαιτίσει κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον προηγούμενο μήνα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Τζον Χίλι αποτέλεσε σκόπιμα στόχο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πορεία της πτήσης ήταν ορατή σε ιστότοπους παρακολούθησης αεροσκαφών.

Στρατιωτική παρουσία στην Εσθονία

Κατά την επίσκεψή του στην Εσθονία, ο Χίλι απηύθυνε ομιλία σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετείχαν σε στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Προηγούμενα περιστατικά με ρωσικά μαχητικά

Σε ξεχωριστό επεισόδιο τον περασμένο μήνα, ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 πλησίασε επικίνδυνα ένα αεροσκάφος επιτήρησης Rivet Joint, ενεργοποιώντας τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του και απενεργοποιώντας τον αυτόματο πιλότο.

Επιπλέον, ένα μαχητικό Su-27 πραγματοποίησε έξι περάσματα μπροστά από αεροσκάφος της RAF, φτάνοντας σε απόσταση μόλις έξι μέτρων από τη μύτη του.

Ο Χίλι είχε επαινέσει τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό» του πληρώματος της RAF κατά τη διάρκεια των «απαράδεκτων» ρωσικών πτήσεων, τις οποίες το Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε ως την πιο επικίνδυνη ρωσική ενέργεια από το 2022. Τότε, ένας «ατίθασος» πιλότος είχε εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον αεροσκάφους Rivet Joint πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024, ένα αεροσκάφος της RAF που μετέφερε τον τότε υπουργό Άμυνας Γκραντ Σαπς είχε επίσης υποστεί παρεμβολές στο σήμα GPS του ενώ πετούσε κοντά σε ρωσικό έδαφος.