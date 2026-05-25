Σοβαρά ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, φέροντας βαριά τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθούν. Η μητέρα συνελήφθη από την πρώτη στιγμή, ενώ ο πατέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις.

Την ίδια ώρα, τα τρία αδέλφια της 3χρονης, ηλικίας 8, 6 ετών και 6 μηνών, παραμένουν υπό προστασία σε νοσοκομείο των Χανίων μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους. Τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο και ανέφεραν πως είναι αδέλφια της μικρής, ωστόσο αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγένειά τους.

Δύο παιδιά της οικογένειας είχαν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν

Οι αποκαλύψεις γύρω από την οικογένεια προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμη παιδιά της οικογένειας είχαν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι οι θάνατοι συνέβησαν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, χωρίς όμως οι ισχυρισμοί αυτοί να έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το ενδεχόμενο κακοποίησης και των υπόλοιπων ανήλικων μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα παιδιά φαίνεται πως ζούσαν σε περιβάλλον παραμέλησης και ακατάλληλων συνθηκών.

Παράλληλα, εξετάζεται και το αν όλα τα παιδιά είναι βιολογικά παιδιά του άνδρα που συνελήφθη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η 3χρονη που νοσηλεύεται είναι βιολογικό του παιδί.