Συνελήφθη ο Πακιστανός που φέρεται να είναι ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και πληροφορίες για θανάτους άλλων δύο παιδιών της οικογένειας

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών ενώ όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο.

Τρία ακόμα παιδιά της οικογένειας έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται υπό την φροντίδα των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο μεταξύ ελέγχεται, όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, αν αληθεύει η πληροφορία που έδωσε η μητέρα που είναι Ρομά στους αστυνομικούς, ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε πέθαναν στη διάρκεια του θηλασμού.

Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται με προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.