Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη. Το κοριτσάκι είχε μεταφερθεί από τα Χανιά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Ο πατέρας αναμένεται να οδηγηθεί μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων τη Δευτέρα, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Έρευνα για τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών

Η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή της κατάρρευσης του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης. Τα τρία αδέλφια της 3χρονης μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις και προσωρινή φιλοξενία, έως ότου αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο που τραυματίστηκε το παιδί, χωρίς να αποκλείουν ούτε το ατύχημα ούτε την κακοποίηση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα παιδιά ζούσαν σε περιβάλλον παραμέλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Ασφάλεια Χανίων ερευνά και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν όλα τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του συλληφθέντος, υπηκόου Πακιστάν, ή μόνο κάποια από αυτά. Το κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με επισκληρίδιο αιμάτωμα και παλαιότερο κάταγμα φέρεται ως βιολογικό του παιδί.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Πέμπτης, η μητέρα μετέφερε τη 3χρονη στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί εντόπισαν σοβαρά τραύματα, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Η ιατρική ομάδα, με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, καταφέρνοντας αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση του παιδιού.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφορά της 3χρονης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Μετά τη σύλληψη της μητέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε χωράφι, σε άθλια κατάσταση, τα τρία αδέλφια της 3χρονης. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και παραμένουν εκεί με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων, λαμβάνοντας φροντίδα και προστασία από το προσωπικό του ιδρύματος.