Μια σκληρή παραδοχή για την άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας να καταθέτει ότι τα φαινόμενα μίσους κατά των Εβραίων δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί κύμα βίας.

Καταθέτοντας ενώπιον της Βασιλικής Επιτροπής που διερευνά τα αίτια της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Μάικ Μπέρτζες, επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας ASIO, περιέγραψε μια ζοφερή εικόνα ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

«Αναμφίβολα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε διάφορα συναισθήματα στην Αυστραλία. Κάποιες από τις βίαιες πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, κατά τη γνώμη μας αφέθηκαν ανεξέλεγκτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέρτζες. «Αυτό οδήγησε στο να θεωρηθούν κανονικές ορισμένες συμπεριφορές, δίνοντας μεγαλύτερη ανοχή στη βία, με αποδέκτες τους Εβραίους της Αυστραλίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα τέλη του 2024 ο αντισημιτισμός πέρασε από απειλητικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές σε άμεση στοχοποίηση ανθρώπων, επιχειρήσεων και χώρων λατρείας. Βανδαλισμοί, εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες, σχολεία, συναγωγές και οχήματα σημειώθηκαν τους μήνες πριν από την επίθεση στο Μπόνταϊ.

Η σκιά του Ιράν πίσω από τις επιθέσεις

Η ASIO, όπως κατέθεσε ο Μπέρτζες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πίσω από δύο αντισημιτικές επιθέσεις, σε ένα εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ και στη Συναγωγή Άντας Ισραήλ στη Μελβούρνη, βρίσκονται οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Το επίλεκτο αυτό σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, που λειτουργεί ως το ιδεολογικό και στρατιωτικό προπύργιο του καθεστώτος, φέρεται να χρησιμοποίησε το δίκτυο πληρεξουσίων και πρακτόρων του.

«Χρησιμοποιούν το δίκτυό τους από πληρεξούσιους και πράκτορες για να εκτελούν τις εντολές τους, δηλαδή να κάνουν κακό στους Εβραίους όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο», τόνισε ο Μπέρτζες.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε ήδη τον περασμένο Αύγουστο στην απέλαση του πρεσβευτή από την Αυστραλία. Ο επικεφαλής της ASIO δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ανάμειξης της Τεχεράνης, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η υπηρεσία του «δεν μπορεί να φθάσει εκεί» στις αξιολογήσεις της, ώστε να προσδιορίσει με βεβαιότητα όλες τις ευθύνες.

Στο μικροσκόπιο η αύξηση του επιπέδου τρομοκρατικής απειλής

Ο Μπέρτζες υπογράμμισε ότι η ραγδαία αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών συνέβαλε στην απόφαση των μυστικών υπηρεσιών να αναβαθμίσουν, τον Αύγουστο του 2024, το επίπεδο της εθνικής απειλής για τρομοκρατικό χτύπημα σε «πιθανό».

Οι καταθέσεις μελών της εβραϊκής κοινότητας ενώπιον της επιτροπής αυτόν τον μήνα επικεντρώθηκαν στη φύση και την έκταση του αντισημιτισμού, με την ευρύτερη έρευνα της Βασιλικής Επιτροπής να αναμένεται να ρίξει φως στις αποτυχίες των αρχών να προλάβουν την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.