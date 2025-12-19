Αυστραλία κηρύσσει ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την επίθεση δύο ενόπλων εναντίον συνάθροισης για εβραϊκή γιορτή στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ημέρα αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε, να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», δήλωσε ο κ. Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας ότι η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Ο αρχηγός της κυβέρνησης των Εργατικών ανέφερε ακόμη ότι θα οριστεί και δεύτερη ημέρα εθνικού πένθους την επόμενη χρονιά, ως ένδειξη συλλογικής μνήμης και σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας.

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς όπλων

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε νέο εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων από πολίτες, με στόχο τη μείωση του αριθμού τους σε κυκλοφορία, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται μετά τη σφαγή στη Μπόνταϊ.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», υπογράμμισε ο Άντονι Αλμπανέζι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Αυστραλία είχε εφαρμόσει αντίστοιχο πρόγραμμα επαναγοράς όπλων μετά το μακελειό του 1996 στη νήσο Τασμανία. Τότε, ένας 28χρονος είχε ανοίξει πυρ εναντίον πλήθους στο Πορτ Άρθουρ, σκοτώνοντας 35 ανθρώπους. Μέσα σε έναν χρόνο, οι αρχές είχαν αγοράσει 600.000 πυροβόλα όπλα από πολίτες.

Η επίθεση στη Μπόνταϊ

Η πρόσφατη επίθεση, που διέπραξαν ο Σατζίντ Ακράμ και ο γιος του Ναβίντ, χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως αντισημιτική. Διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής και είναι η πιο πολύνεκρη στη χώρα μετά το μακελειό του Πορτ Άρθουρ.

Ο πατέρας έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ ο γιος, που τραυματίστηκε σοβαρά, αντιμετωπίζει κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από τις αρχές την Πέμπτη.