Τέσσερις ημέρες μετά το μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, το Ισλαμικό Κράτος χαρακτήρισε τις δολοφονίες «πηγή περηφάνιας». Οι αυστραλιανές Αρχές συνέλαβαν 7 άνδρες, για τους οποίους εκτιμάται πως σχεδίαζαν νέα επίθεση.

Συναγερμός στο Σίδνεϊ

Πάνοπλοι αστυνομικοί στο Σίδνεϊ συλλαμβάνουν 7 άνδρες σε νοτιοδυτικό προάστιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης.

Τους ρίχνουν στο έδαφος, ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους και τους συλλαμβάνουν μετά από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ότι σχεδίαζαν επίθεση στην παραλία Μποντάι, τέσσερις μέρες μετά το μακελειό στο οποίο χάθηκαν 15 ανθρώπινες ζωές.

Οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες και προαναγγέλλουν νέες συλλήψεις.

«Πηγή υπερηφάνειας» για το ΙΚ η επίθεση

Καθώς οι συγγενείς λένε το τελευταίο «αντίο» στα θύματα, το Ισλαμικό Κράτος χαρακτήρισε το χτύπημα εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας του Σίδνεϊ, «πηγή υπερηφάνειας», χωρίς να αναλάβει τυπικά την ευθύνη για το αιματοκύλισμα.

Ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δύο δράστες του μακελειού, πατέρας και γιος, να συνάντησαν στις Φιλιππίνες κάποιο μέλος του Ισλαμικού Κράτους.