Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες των θυμάτων του μακελειού στην Αυστραλία, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους και η 10χρονη Ματίλντα, της οποίας η οικογένεια είχε καταφύγει στη χώρα από την Ουκρανία για να ξεφύγει από τον πόλεμο. Το μικρό κορίτσι χάθηκε τραγικά στην παραλία του Σίδνεϊ.

Η μητέρα της 10χρονης θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που η κόρη της πέθανε μέσα στα χέρια της, ανήμπορη να τη σώσει.

«Τύλιξα το πουκάμισό μου γύρω της και της μιλούσα επειδή ήταν σε σοκ. Μου έλεγε “δυσκολεύομαι να αναπνεύσω”. Την κρατούσα και της έλεγα “ηρέμησε, σε παρακαλώ”. Προσπαθούσα να την τραβήξω έξω, αλλά οι πυροβολισμοί δεν σταματούσαν. Κοιτούσαμε τριγύρω, οι αστυνομικοί, δεν υπήρχαν αστυνομικοί».

Η οικογένεια είχε φτάσει στην Αυστραλία αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή. Η μητέρα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχανε το παιδί της μια ηλιόλουστη μέρα στην παραλία.

«Ήμουν τόσο χαρούμενη που ο γιος μου δεν είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν πολεμάει για τη χώρα του και είναι ασφαλής εδώ. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχανα την κόρη μου εδώ, είναι απλώς ένας εφιάλτης», συμπλήρωσε συγκινημένη.

Οι συγγενείς των θυμάτων αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας έχουν αρχίσει να αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανάμεσά τους και ο 40χρονος ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, που είχε μόλις αποκτήσει το πέμπτο του παιδί.

«Έπρεπε να της εξηγήσουμε χθες ότι ο μπαμπάς της φίλης της δεν είναι πια μαζί μας, δεν γυρίζει πια σπίτι. Αυτό δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχουμε τρομοκρατία στο κατώφλι μας», ανέφερε συγγενής του Σλάνγκερ.

Αντιδράσεις και διεθνές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας

«Θέλουμε να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από την κοινωνία μας. Θέλουμε επίσης να εξαλείψουμε την κακή ιδεολογία αυτού που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν μια επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι.

«Όλα τα έθνη πρέπει να ενωθούν ενάντια στις κακές δυνάμεις της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας. Και αυτό κάνουμε», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα βίντεο από τη φρίκη της επίθεσης

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τις στιγμές πανικού που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σε ένα από αυτά, θαμώνες καφετέριας με θέα την παραλία Μποντάι ακούγονται να τρομάζουν από τους πυροβολισμούς και να απομακρύνονται από τα παράθυρα. Κάποιοι λουόμενοι φαίνονται να πέφτουν στο νερό προσπαθώντας να σωθούν από τις σφαίρες των δραστών.