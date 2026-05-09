Ο χανταϊός συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και τον θάνατο τριών ατόμων. Η Αργεντινή φαίνεται να αποτελεί τη χώρα «μηδέν», καθώς εκεί έχουν καταγραφεί οι περισσότερες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, τα κρούσματα του χανταϊού στην Αργεντινή σχεδόν διπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, με τη χώρα να μετρά 32 θανάτους και τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών από το 2018, χωρίς να υπολογίζονται αυτά στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Οι αρχές της Αργεντινής προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη του ζευγαριού που ταξίδεψε στη χώρα και αργότερα έχασε τη ζωή του στο πλοίο, το οποίο απέπλευσε από την Ουσουάια την 1η Απριλίου. Το MV Hondius κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά και αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη αύριο το πρωί, μεταξύ 04:00 και 06:00 (10/6/2026).

Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε λόγο για έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ οκτώ υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων του ολλανδικού ζευγαριού και μιας Γερμανίδας που έχασαν τη ζωή τους. Ο ιός θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιος και δεν υπάρχει προς το παρόν εμβόλιο ή θεραπεία.

Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση των κρουσμάτων στην κλιματική αλλαγή και την καταστροφή των οικοσυστημάτων, καθώς η νόσος μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα ή κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών.

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Αργεντινή

Η φετινή σεζόν, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, έχει ήδη καταγράψει 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, έναντι 57 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η χώρα όχι μόνο παρουσιάζει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, αλλά και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας των τελευταίων ετών, με τους θανάτους να αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν το ξέσπασμα στο MV Hondius, του οποίου η προέλευση παραμένει άγνωστη.

Αν και στην Ουσουάια δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα τις τελευταίες δεκαετίες, ο ιός ενδημεί σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ολλανδικό ζευγάρι επισκέφθηκε διάφορες περιοχές της Αργεντινής, διέσχισε τα σύνορα με τη Χιλή και έφτασε στην Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο πλοίο.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Τέσσερις γεωγραφικές ζώνες θεωρούνται ιστορικά υψηλού κινδύνου: βορειοδυτικά (Salta, Jujuy, Tucumán), βορειοανατολικά (Misiones, Formosa, Chaco), Κέντρο (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos) και νότια (Neuquén, Río Negro). Το ολλανδικό ζευγάρι φέρεται να επισκέφθηκε το Μισιόν και το Νεουκέν.

Για χρόνια, ο χανταϊός είχε συνδεθεί με την Παταγονία, μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα του 2018 που προκάλεσε 11 θανάτους. Σήμερα, τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην κεντρική περιοχή, με την επαρχία του Μπουένος Άιρες να καταγράφει 42 περιστατικά.

Το ξέσπασμα στο πλοίο έχει συνδεθεί με το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, μια σπάνια αλλά σοβαρή μορφή που μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής.

Ο ρόλος του κλίματος και των περιβαλλοντικών αλλαγών

Ο ιός Hantavirus αναπτύσσεται κυρίως σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές με υγρασία, πυκνή βλάστηση και υποτροπικό κλίμα. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλουν στη διάδοση του ιού, επιτρέποντας στα τρωκτικά-φορείς να εξαπλώνονται σε νέες περιοχές.

«Η αυξανόμενη ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τα άγρια περιβάλλοντα, η καταστροφή των οικοσυστημάτων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβάλλουν στην εμφάνιση κρουσμάτων εκτός ιστορικά ενδημικών περιοχών», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, αλλάζουν τα οικοσυστήματα και επηρεάζουν την παρουσία του ποντικιού με τη μακριά ουρά, του κύριου φορέα του ιού στην Αργεντινή και τη Χιλή. «Αυτά τα τρωκτικά προσαρμόζονται καλύτερα στις κλιματικές αλλαγές, κάτι που εξηγεί την αύξηση των κρουσμάτων», δήλωσε ο Eduardo López, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος της κυβέρνησης κατά την πανδημία Covid-19.

Από την πελυρά του, ο Ρομπέρτο Ντέμπαγκ, αντιπρόεδρος της Λατινοαμερικανικής Εταιρείας Εμβολιολογίας, σημείωσε ότι οι δασικές πυρκαγιές και οι τουριστικές μετακινήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο. «Όποιος επισκέπτεται περιοχή υψηλού κινδύνου που δεν έχει καθαριστεί επαρκώς, εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό», τόνισε.

Οι έρευνες των αρχών

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τεχνικές ομάδες θα μεταβούν στην Ουσουάια, στην επαρχία Γης του Πυρός, για τη συλλογή και ανάλυση τρωκτικών που σχετίζονται με τη διαδρομή του ολλανδικού ζευγαριού.

Ωστόσο, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της Γης του Πυρός, δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα «δεν συνάδει με το συμπέρασμα ότι έχουν προσβληθεί από την ασθένεια εδώ». Επικαλέστηκε αρχεία αναχώρησης που δείχνουν ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή μόνο από τις 29 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Απέρριψε επίσης ως «φήμη» την υπόνοια ότι οι δύο επισκέφθηκαν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ουσουάια πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. «Το Υπουργείο Υγείας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι συνέβη αυτό», σημείωσε ο Πετρίνα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη.