Η πτήση της Frontier Airlines από το Ντένβερ προς το Λος Άντζελες ακυρώθηκε όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους πήρε φωτιά, προκαλώντας την άμεση εκκένωση των επιβατών μέσω των τσουληθρών για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/5) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ. Κατά την απογείωση, περίπου στις 10:15 μ.μ. τοπική ώρα, η πτήση φέρεται να χτύπησε έναν άνθρωπο που περπατούσε στον διάδρομο προσγείωσης.

Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ο πιλότος ακούγεται να ενημερώνει ότι ο κινητήρας είχε πάρει φωτιά και υπήρχε καπνός στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, ειδοποίησε τον έλεγχο ότι ήταν απαραίτητη η εκκένωση στον διάδρομο.

Η Frontier Airlines ανέφερε πως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες. «Διερευνούμε το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».

Η πτήση, τύπου Airbus A321, μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 12:16 π.μ., ωστόσο το ταξίδι αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε για το πρωί του Σαββάτου.