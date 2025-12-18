Η κηδεία της δεκάχρονης Ματίλντα, που έχασε τη ζωή της στην επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τελέστηκε σήμερα στην αυστραλιανή μεγαλούπολη. Οι γονείς της κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα.

Το φέρετρο του νεότερου θύματος της επίθεσης, που χαρακτηρίστηκε ως «μια ηλιαχτίδα» που αγαπούσε τα ζώα και τον χορό, ήταν στολισμένο με κίτρινες μέλισσες-παιχνίδια. Το δεύτερο όνομα του κοριτσιού ήταν Bee (Μέλισσα), γεγονός που ενέπνευσε πολλούς παρευρισκόμενους να φορέσουν αυτοκόλλητα με μέλισσες, να κρατούν παιχνίδια και μπαλόνια με το ίδιο θέμα, ενώ αρκετοί φόρεσαν κίτρινα ρούχα.

Η οικογένεια της Ματίλντα έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να μην αναφέρουν το επίθετό της. «Το λέμε εδώ και χρόνια… δεν έκαναν τίποτα», δήλωσε η μητέρα της, Βαλεντίνα, στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενη σε σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στο Σίδνεϊ.

Ο ραββίνος Γεχοράμ Ουλμάν σημείωσε ότι «ο τραγικός, τόσο απόλυτα απάνθρωπος, ασύλληπτος φόνος της μικρής Ματίλντα ήταν σαν να χάσαμε την ίδια μας την κόρη». Περιέγραψε τη Ματίλντα ως ένα παιδί που αγαπούσε τη φύση, τα ζώα και τη ζωή, τονίζοντας ότι όλοι τη λάτρευαν.

Η επίθεση στη Μπόνταϊ και η ανησυχία για την άνοδο του αντισημιτισμού

Οι φερόμενοι δράστες, πατέρας και γιος, άνοιξαν πυρ την Κυριακή, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν τη Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ. Η επίθεση σόκαρε το έθνος και αναζωπύρωσε τους φόβους για αύξηση του αντισημιτισμού. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες φαίνεται να είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από την αίθουσα όπου τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ. Όσοι δεν κατάφεραν να μπουν μέσα, παρακολούθησαν την τελετή από οθόνη που είχε στηθεί εξωτερικά.

Πολλοί παρευρισκόμενοι εξέφρασαν οργή για την κυβερνητική στάση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. «Είναι σαν να σου ξεριζώθηκε η καρδιά. Είναι τρομερό… κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο 25χρονος Τζέι Γκλόβερ, μοιράζοντας αυτοκόλλητα με μέλισσες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο αντισημιτισμός υποβόσκει στην Αυστραλία εδώ και πάνω από δύο χρόνια», εκφράζοντας την πεποίθηση πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Συγκίνηση και οργή στην τελετή

Καθώς το μικρό λευκό φέρετρο μεταφερόταν στη νεκροφόρα, πλήθος κόσμου συνωστίστηκε για να αποχαιρετήσει τη Ματίλντα. «Λυπάμαι πολύ, μωρό μου… το απογοητεύσαμε», είπε συγκλονισμένη η 37χρονη Τσάνα Φρίντμαν, μητέρα πέντε παιδιών.

Η Έλενα Μαργκούλεβα περιέγραψε την τελετή ως «σπαρακτική και συντριπτική», δηλώνοντας πως δεν μπορεί ακόμη να αποδεχθεί ό,τι συνέβη. Η κηδεία της Ματίλντα ακολούθησε εκείνες των ραββίνων Ιλάι Σλάντζερ και Γιάκοβ Λέβιταν, που τελέστηκαν μία ημέρα νωρίτερα.

Νέο περιστατικό αντισημιτισμού και πολιτικές πιέσεις

Παράλληλα, η αστυνομία του Σίδνεϊ ερευνά νέο περιστατικό αντισημιτικής απειλής. Ένας 19χρονος, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, καθώς φέρεται να απείλησε εβραίο συνεπιβάτη σε πτήση από το Σίδνεϊ προς το Μπαλί.

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο νεαρός «διατύπωσε αντισημιτικές απειλές και έκανε χειρονομίες που υποδηλώνουν βία» προς το φερόμενο θύμα, γνωρίζοντας τη σύνδεσή του με την εβραϊκή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία τον επικρίνει ότι, μετά την επίθεση, επικεντρώθηκε κυρίως στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα, παραμελώντας την ανάγκη για πιο αποφασιστικά μέτρα κατά του αντισημιτισμού.