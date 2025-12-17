Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία του Ahmed Al-Ahmed, του άνδρα που με αυτοθυσία ακινητοποίησε έναν από τους δύο ενόπλους κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 40 στην παραλία του Μπόνταϊ.

Ο Ahmed Al-Ahmed, επιχειρώντας να σταματήσει το αιματοκύλισμα, τραυματίστηκε σοβαρά και πλέον κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι. Παρά ταύτα, δηλώνει πως δεν μετανιώνει ούτε στιγμή που αφόπλισε τον δράστη και έβαλε τέλος στην τρομοκρατική επίθεση.

«Δεν μετανιώνει για αυτό που έκανε. Είπε ότι θα το ξαναέκανε. Όμως ο πόνος έχει αρχίσει να του στοιχίζει. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι γεμάτος σφαίρες. Ο ήρωάς μας αγωνίζεται αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο δικηγόρος του, Σαμ Ίσα, στην εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Al-Ahmed δίνει τώρα τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του στο νοσοκομείο, μετά την πράξη ανδρείας που τον κατέστησε σύμβολο θάρρους.

Η μάχη για τη ζωή του

Ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών πυροβολήθηκε πέντε φορές στο αριστερό του χέρι και στην ωμοπλάτη, χάνοντας μεγάλη ποσότητα αίματος. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Kogarah, όπου έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί έχουν προγραμματίσει νέες επεμβάσεις τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας ανησυχία για το εάν θα καταφέρουν να σώσουν το χέρι του.

Ο Al-Ahmed αναμένεται να λάβει βραβείο ανδρείας, καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις να τιμηθεί επίσημα για την ηρωική του πράξη.

Το βίντεο και η διεθνής αναγνώριση

Το βίντεο που τον δείχνει να αφοπλίζει τον δράστη έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται να αρπάζει τον ένοπλο, να του αφαιρεί το όπλο και να τον ρίχνει στο έδαφος. Αν και κρατά το τουφέκι, δεν πυροβολεί, αλλά το αφήνει προσεκτικά στο πλάι.

Η συμπλοκή σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του δεύτερου ενόπλου, γιου του δράστη. Ο πατέρας, Akram, σκοτώθηκε επιτόπου από αστυνομικούς, ενώ ο 24χρονος Naveed μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah. Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity. https://t.co/S1Z3jrfJdr — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) December 14, 2025

Η συγκλονιστική μαρτυρία και η στήριξη του κόσμου

Πριν επιτεθεί στον δράστη, ο 43χρονος ιδιοκτήτης καπνοπωλείου είπε στον ξάδερφό του, σύμφωνα με τη The Sydney Morning Herald: «Θα πεθάνω, παρακαλώ βρες την οικογένειά μου και πες τους ότι κατέβηκα κάτω για να σώσω τους ανθρώπους».

Η πράξη του έχει προκαλέσει παγκόσμιο θαυμασμό. Ένα GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξή του έχει συγκεντρώσει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η αναγνώριση από τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε επισκέφθηκε τον Al-Ahmed στο νοσοκομείο, ανακοινώνοντας ότι θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Τον χαρακτήρισε «Αυστραλό ήρωα» και πρόσθεσε: «Στις χειρότερες στιγμές, βλέπουμε τους καλύτερους Αυστραλούς. Και αυτό ακριβώς είδαμε την Κυριακή το βράδυ».

Το μήνυμα του ήρωα

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την επίθεση στο TRT World, ο Ahmed Al-Ahmed δήλωσε στα αραβικά: «Ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει ευημερία. Πέρασα μια πολύ δύσκολη στιγμή, μόνο ο Αλλάχ το ξέρει. Προσευχηθείτε για μένα να ελαφρύνει ο Αλλάχ την κατάστασή μας και να μας ελευθερώσει από αυτή τη δυσκολία».