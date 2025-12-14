Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» ενέργεια, σύμφωνα με τις αρχές — μία από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει γνωρίσει η Αυστραλία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας), ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όταν η παραλία ήταν γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς. Ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια» και αποκάλυψε πως εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που συνδέεται με έναν από τους δράστες, ο οποίος σκοτώθηκε. Ομάδα πυροτεχνουργών συνεχίζει τις έρευνες για πιθανούς άλλους μηχανισμούς.

Ένας από τους υπόπτους έχασε τη ζωή του, ενώ ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Ο ήρωας περαστικός και η αποτροπή μεγαλύτερης τραγωδίας

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος χωρίς την παρέμβαση ενός περαστικού, του 43χρονου Αχμεντ αλ Αχμεντ, ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να ορμά και να ακινητοποιεί έναν από τους ενόπλους. Ο Μινς τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», σημειώνοντας πως «πολλοί άνθρωποι είναι ζωντανοί χάρη στη γενναιότητά του».

Ο επικεφαλής των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, Μάικ Μπέρτζες, ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, χωρίς να θεωρείται άμεση απειλή.

Καταδίκη από την αυστραλιανή κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας και καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «πέρα από κάθε λογική». Επισήμανε ότι πρόκειται για «στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», προσθέτοντας: «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών».

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται αδιάκοπα για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Πυροβολισμοί επί δέκα λεπτά – μαρτυρίες σοκ

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού που διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά. Εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι προς τους γύρω δρόμους και πάρκα. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 1.000 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Παρατήσαμε τα πάντα… σαγιονάρες, τσάντες, απλώς τρέχαμε», είπε ο κάτοικος Μάρκος Καρβάλιο. Η Γκρέις Μάθιου περιέγραψε πως «αρχικά νόμιζες ότι ήταν μια όμορφη μέρα στην παραλία, μέχρι που είδες ανθρώπους να φωνάζουν ότι υπάρχει ένοπλος».

«Ακούσαμε δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ισχυρό όπλο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο φοιτητής Καμίλο Ντιάζ. Άλλος μάρτυρας, ο Βρετανός τουρίστας Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, ανέφερε πως είδε «δύο ένοπλους ντυμένους στα μαύρα με ημιαυτόματα τουφέκια».

Στην πλαγιά πάνω από την παραλία, δημοσιογράφος του AFP είδε εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, ακόμη και παιδικό καροτσάκι. Το δίκτυο ABC μετέδωσε εικόνες με τραυματίες στο γρασίδι και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος Χάρι Γουίλσον.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η περιοχή εκκενώθηκε και οι δρόμοι αποκλείστηκαν από ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας. Οι σειρήνες αντικατέστησαν τα φώτα των νυχτερινών κέντρων στη συνήθως ζωντανή συνοικία του Μπόνταϊ.

Η εβραϊκή κοινότητα και το κύμα αντισημιτικών ενεργειών

Η σημερινή επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά αντισημιτικών ενεργειών που έχουν καταγραφεί στην Αυστραλία μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Η εβραϊκή κοινότητα της χώρας αριθμεί περίπου 150.000 άτομα, εκ των οποίων το ένα τρίτο ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, σημειώνοντας ότι συνεργάτης του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Σπάνιο φαινόμενο για την Αυστραλία

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου. Η τραγωδία της Κυριακής θεωρείται η χειρότερη μετά το 1996, όταν 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τασμανία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε με ανακοίνωσή του την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι «αυτές οι πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας» και καλώντας όλους τους Αυστραλούς να σταθούν «ενωμένοι με συμπόνια και αλληλεγγύη»