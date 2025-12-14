Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και καταδίκη για τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Η δήλωση του πρωθυπουργού έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και ανησυχία για την αύξηση φαινομένων μίσους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης.