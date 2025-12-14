Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις αρχές, δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες, ενώ 29 τραυματίστηκαν – δύο εκ των οποίων είναι αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια». Ο αρχηγός της αστυνομίας, Mal Lanyon, δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε και τρίτος συνεργός. Επιβεβαίωσε επίσης πως δύο ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί – ο ένας νεκρός και ο άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Lanyon κάλεσε την κοινότητα σε «ηρεμία» και σημείωσε ότι θα διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι αρχές εντόπισαν σε αυτοκίνητο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που φέρεται να συνδέεται με τον νεκρό δράστη. Στο σημείο έσπευσε ειδική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών, ενώ τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Sky και το ABC μετέδωσαν σοκαριστικά πλάνα με πολίτες να κείτονται στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς.

Ηρωικές πράξεις πολιτών

Βίντεο από το σημείο δείχνει έναν πολίτη να αφοπλίζει έναν από τους δράστες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο θάρρος. Ο άνδρας κατάφερε να του αρπάξει το όπλο, όμως λίγο αργότερα τραυματίστηκε από πυροβολισμό άλλου ενόπλου.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ένας δεύτερος πολίτης να πετά πέτρες προς έναν από τους δράστες, ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025

Αντιδράσεις και διεθνής καταδίκη για την «τρομοκρατική ενέργεια» στο Σίδνεϊ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και κάλεσε την Αυστραλία να εντείνει τα μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Όπως ανέφερε, οι δράστες επιτέθηκαν σε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να ανάψουν το πρώτο κερί του Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η επίθεση στόχευε την εβραϊκή κοινότητα. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, Ρόμπερτ Γκρέγκορι, έκανε λόγο για «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία», κατηγορώντας την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι για ανεπαρκή μέτρα προστασίας.

Την αποτροπιασμό του εξέφρασε και ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, επισημαίνοντας ότι η επίθεση αποτελεί απόρροια της αυξανόμενης αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία χρόνια.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, δήλωσε ότι αν η κοινότητα στοχοποιήθηκε σκόπιμα, πρόκειται για «γεγονός ασύλληπτης κλίμακας». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας συνεργάτης του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Μερτς: «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ με αφήνει άφωνο»

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος» δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», ανέφερε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν κάλεσε τους πολίτες «να μην αποθαρρύνονται» από τέτοιες πράξεις βίας. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε στο δίκτυο RND.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για «αποφασιστική προστασία» των εβραϊκών κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία πρέπει να σταθεί ενωμένη απέναντι στο μίσος και τη βία.

Η Ουάσινγκτον καταδικάζει την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πλατφόρμα Χ, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα της επίθεσης. Πρόσθεσε πως οι σκέψεις και οι προσευχές του είναι με την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη και μαρτυρίες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού».

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Μάρκος Καρβάλιο, περιέγραψε στο BBC τη στιγμή που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε στο Μπόνταϊ», είπε, προσθέτοντας πως έτρεξε να σωθεί μαζί με άλλους, κρυμμένος πίσω από ένα φορτηγό παγωτών.

Επανέρχεται το ζήτημα του αντισημιτισμού

Σε κοινή δήλωση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο Εβραίων της Αυστραλίας ανέφερε ότι η κοινότητα «πενθεί για τη σφαγή αθώων Αυστραλών, μεταξύ των οποίων και Εβραίοι που γιόρταζαν το Χάνουκα». Τόνισε ότι η επίθεση αποτέλεσε πλήγμα για όλους τους Αυστραλούς και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει αποφασιστική δράση για την εξάλειψη του αντισημιτισμού.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εμπρησμοί σε συναγωγές στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, καθώς και βανδαλισμοί σε σχολεία και οχήματα.

Η κυβέρνηση Αλμπανέζι έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το φαινόμενο, το οποίο – όπως επισημαίνουν αναλυτές – έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα