Σοκαριστικός είναι ο απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλίας. Στην τελευταία ενημέρωση, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 10, ανάμεσά τους και ένας εκ των δραστών, ενώ 16 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τοπικές αρχές, αν και έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή και συνεχίζουν να αναζητούν άλλους ενόπλους. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν σοκαριστικά πλάνα, με ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος μετά την επίθεση.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area. Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025

Δεκαέξι άνθρωποι, σε άγνωστη κατάσταση, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μετά το σοβαρό περιστατικό, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Μπορούμε μόνο να σας πούμε ότι προσφέραμε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους επί τόπου και μέχρι στιγμής 16 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Το ABC ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον στόχο, ωστόσο σημείωσε ότι στο σημείο αυτό είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύκτα της γιορτής Χάνουκα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.

Bondi Beach, one of the happiest, most peaceful, beautiful places in Australia, was today visited by immigrants who hate us. You let them in, @AlboMP and @Tony_Burke. You are absolute scum. pic.twitter.com/rv29Nqlq6E — Fred Pawle (@FredPawle) December 14, 2025

Τι δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.