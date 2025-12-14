Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σε ένα εξελισσόμενο περιστατικό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, καλώντας το κοινό να αποφεύγει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη παραλία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο Χ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στην ίδια πλατφόρμα φαίνεται να δείχνουν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι στην παραλία Μπόνταϊ, ενώ στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia. Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. This is a terror attack. pic.twitter.com/JjJ7X64J3f — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

this is fucking appalling. this is bondi beach. this is modern australia. pic.twitter.com/nfD7Z2Xz34 — vrsaljak (@vrsaljak) December 14, 2025

Λίγο αργότερα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνει δύο υπόπτους να έχουν προσαχθεί: