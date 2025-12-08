Ένας Αυστραλός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του τη νύχτα, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο την ώρα που προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά βόρεια του Σίδνεϊ. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει κατοικίες και κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα συνεργεία εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, έπειτα από αναφορές ότι ένα δέντρο είχε πέσει πάνω σε άνδρα. Ο 59χρονος πυροσβέστης υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε επί τόπου, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας ότι «η φρικτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση» των κινδύνων που αντιμετωπίζουν όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία σπιτιών και οικογενειών. «Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Εκτεταμένες πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία

Οι φωτιές στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν κατακάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, αναγκάζοντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους. Το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου έχει τεθεί σε ισχύ για χιλιάδες ανθρώπους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας.

Η προειδοποίηση αφορά περιοχές όπως η Φίγκανς Μπέι και η Γόι Γόι, στην κεντρική παράκτια ζώνη, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 350.000 κατοίκων. Σύμφωνα με το δίκτυο Australian Broadcasting Corp., έως και 16 σπίτια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνει ένα κύμα καύσωνα, που φέρνει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι συνθήκες υποχώρησαν ελαφρώς τη νύχτα, επιτρέποντας την υποβάθμιση του επιπέδου κινδύνου, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι αύριο η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει ξανά τους 40 βαθμούς στην ενδοχώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων εστιών.

Περισσότερες από 50 πυρκαγιές μαίνονταν σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη σε δύσβατες περιοχές.

Καταστροφές και στην Τασμανία

Στην Τασμανία, πυρκαγιά στην πόλη Ντόλφιν Σαντς, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χόμπαρτ, κατέστρεψε 19 κατοικίες και προκάλεσε ζημιές σε ακόμη 40. Αν και η φωτιά έχει αναχαιτιστεί, οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να μην επιστρέψουν, καθώς οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών τη φετινή θερινή περίοδο, μετά από αρκετά ήπια καλοκαίρια. Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2019-2020, γνωστές ως «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν κάψει περιοχή έκτασης αντίστοιχης με την Τουρκία και είχαν προκαλέσει τον θάνατο 33 ανθρώπων.

Πυρκαγιές και στη Νέα Ζηλανδία

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία, πέντε ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο εθνικό πάρκο Τονγκαρίνο, έναν δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση των φλογών στην προστατευόμενη περιοχή.