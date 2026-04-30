Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου φέρονται να επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Iran International.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ θεωρούν ότι ο Αραγτσί, τις τελευταίες εβδομάδες, λειτουργεί λιγότερο ως υπουργός της κυβέρνησης και περισσότερο ως συνεργάτης του Αχμάντ Βαχίντι, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αραγτσί, τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον Πεζεσκιάν, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχίντι και βάσει των οδηγιών του. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον πρόεδρο, ο οποίος φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να τον απομακρύνει αν συνεχιστεί η κατάσταση.

Εσωτερικές εντάσεις στην ιρανική ηγεσία

Αναφορές για εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν. Στις 28 Μαρτίου, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Βαχίντι, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος θεωρείται πλέον η πιο ισχυρή προσωπικότητα στο σώμα.

Πηγές που είχαν ενημερωθεί σχετικά δήλωσαν τότε στο Iran International ότι η διαμάχη προέκυψε από «τον χειρισμό του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν εμφανιζόταν απογοητευμένος, καθώς είχε περιέλθει σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο», ενώ του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η αρμοδιότητα να διορίζει αντικαταστάτες κυβερνητικών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βαχίντι φέρεται να δήλωσε ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης.