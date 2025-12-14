Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πλατφόρμα Χ, ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι “ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο”, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα της επίθεσης. Πρόσθεσε πως οι σκέψεις και οι προσευχές του είναι με τα θύματα, την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας.