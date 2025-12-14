«Σοκαρισμένος» και «άφωνος» δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», ανέφερε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν κάλεσε τους πολίτες «να μην αποθαρρύνονται» από τέτοιες πράξεις βίας. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος – ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για «αποφασιστική προστασία» των Εβραίων κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία πρέπει να σταθεί ενωμένη απέναντι στο μίσος και τη βία.