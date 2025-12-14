Σοκαριστικός είναι ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλίας. Στην τελευταία ενημέρωση, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 12, ανάμεσά τους και ένας εκ των δραστών και 29 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μάλιστα, η ένοπλη επίθεση χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική ενέργεια», όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Mal Lanyon, σε συνέντευξη Τύπου. Οι Αρχές ερευνούν επί του παρόντος εάν υπήρχε τρίτος δράστης που συμμετείχε στην επίθεση. Επιβεβαίωσαν ακόμη ότι υπάρχουν δύο γνωστοί ύποπτοι: Ο ένας είναι νεκρός, ενώ ο άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε «ηρεμία» από την κοινότητα, καθώς ανέφερε ότι θα διεξαχθεί «σημαντική» έρευνα.

Επίσης, οι Αρχές ανέφεραν ότι βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, που συνδέεται με τον νεκρό δράστη. Μια μονάδα διάσωσης και εξουδετέρωσης βομβών έχει αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος, πρόσθεσαν.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν σοκαριστικά πλάνα, με ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος μετά την επίθεση.

Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

Βίντεο δείχνει έναν πολίτη ο οποίος με ηρωϊσμό ορμάει σε έναν από τους δράστες, του αρπάζει το όπλο και τον αφοπλίζει. Λίγο μετά δέχεται πυροβολισμό από άλλον τρομοκράτη και φαίνεται τραυματισμένος να κείτεται στον δρόμο. Στο ερασιτεχνικό βίντεο διακρίνεται και ένας άλλος πολίτης να πετάει πέτρες σε έναν από τους δράστες της επίθεσης, που έχει σακίδιο στην πλάτη, να τρέπεται σε φυγή.

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025

«Σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

WATCH: People fleeing after active shooters at Bondi Beach in Sydney, Australia, many casualties. pic.twitter.com/pXJOdD2BLG — Vibhu (@vibhu_____) December 14, 2025

Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.