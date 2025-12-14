Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μεταδίδουν πως υπάρχουν τραυματίες.

“Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή”, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο Χ.

Σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, ο ένας από τους φερόμενους ως δράστες τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη. Η εφημερίδα σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC πρόβαλαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Χ φαίνεται να δείχνουν πολίτες στην παραλία Μπόνταϊ να τρέχουν για να απομακρυνθούν, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

“Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας”, δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.