Ένας άνδρας άνοιξε πυρ την Κυριακή σε πολυσύχναστο δρόμο του Σίδνεϊ, προκαλώντας πανικό και τουλάχιστον είκοσι τραυματισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της αυστραλιανής αστυνομίας. Οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν πληγές από θραύσματα.

Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», ανέφερε η ίδια πηγή. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, σύμφωνα με τον προσωρινό αρχηγό της αστυνομίας της Νότιας Νέας Ουαλίας, Στίβεν Πέρι.

Περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 60χρονο σε διαμέρισμα, θεωρώντας τον ύποπτο για την επίθεση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση με τραύμα από σφαίρα, ενώ σε άλλους δεκαεννέα τραυματίες προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες για πληγές από θραύσματα, κυρίως γυαλιών. Ορισμένοι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω περίθαλψη.

Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων εναντίον πλήθους θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες στην Αυστραλία. Η χώρα έχει θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς στην οπλοκατοχή μετά το μακελειό του 1996 στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας, όταν δράστης σκότωσε 35 ανθρώπους, οδηγώντας στην απαγόρευση των αυτόματων και ημιαυτόματων όπλων.