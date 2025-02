Σφοδρή καταιγίδα οδήγησε σε ξαφνική πλημμύρα την ανατολική ακτή του Σίδνεϊ σήμερα, Δευτέρα (10/2).

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης περίπου 78 χιλιοστά βροχής έπεσαν μέσα σε μόλις μία ώρα.

Οι κάτοικοι της Νέας Νότιας Ουαλίας κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με ξαφνικές πλημμύρες να προκαλούν χάος σε όλο το Σίδνεϊ. Η πόλη επλήγη από καταιγίδες και έντονη βροχόπτωση που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στο κέντρο της.

Δείτε βίντεο:

Sydney Streets Turn into Rivers as Heavy Rainfall Causes Flash Flooding! February 10, 2025 Australia 🇦🇺 https://t.co/MIWz05Mjri pic.twitter.com/HzstYwVbEz — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 10, 2025

SSM Australia 🇦🇺 Update – Sydney’s Town Hall train station has flooded as a wild rain bomb wreaks havoc across the city. More than 77mm has fallen in just one hour – closing the airport, sparking commuter chaos and prompting a warning for residents to stay indoors. pic.twitter.com/zi3LzphEdA — MassiVeMaC (@SchengenStory) February 10, 2025

Δρόμοι – ποτάμια και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Η υπηρεσία αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας διέσωσε 21 οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους μεταξύ 12:00 και 14:00 (τοπική ώρα).

Η νεροποντή προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς να ακινητοποιούνται και δρομολόγια τρένων να παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των πλημμυρών στο Στράθφιλντ, περίπου 12 χλμ. δυτικά του Σίδνεϊ.

#DTTV – Sydney is getting smashed by torrential rain, with the bureau issuing alerts for giant hailstones and damaging winds across the city as well as the central tablelands, Illawarra and the central west.⁣ ☂ WEATHER WARNINGS >>> https://t.co/CSBhlUVPGp pic.twitter.com/kaDWiQt4Ke — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) February 10, 2025

Severe flooding due to heavy rainfall in Sydney of New South Wales, Australia 🇦🇺 (10.02.2025) pic.twitter.com/sEYA164ps9 — Disaster News (@Top_Disaster) February 10, 2025

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες νέων βροχοπτώσεων και πιθανώς ισχυρής καταιγίδας με κεραυνούς στο Σίδνεϊ για αύριο Τρίτη, ενώ αναμένονται έως και 25 χιλιοστά βροχής.