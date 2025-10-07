Ενώπιον του δικαστηρίου του Σίδνεϊ βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (7/10) ο 60χρονος ομογενής Αρτέμιος Μίντζας, ο οποίος κατηγορείται ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μίντζας άνοιξε πυρ δεκάδες φορές από το παράθυρο του διαμερίσματός του στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, στοχεύοντας αδιακρίτως περαστικούς και αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκαν 18 άτομα, εκ των οποίων ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία εισέβαλε στο διαμέρισμα και τον συνέλαβε, θέτοντας τέλος στην επίθεση. «Είναι απίστευτο ότι δεν υπήρξαν θύματα», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε συνέντευξη Τύπου.

Ένα από τα θύματα, ένας άνδρας 50 ετών, πυροβολήθηκε στο λαιμό και στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corporation.

Δεκατέσσερις άλλοι έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος για σοκ ή ελαφρά τραύματα, μεταξύ άλλων από θραύσματα γυαλιού από σπασμένα παράθυρα αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψή του, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με την ABC.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο ύποπτος δεν έχει καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες για «ιστορικό ψυχικής υγείας» και υπήρξαν «πολύ λίγες» προηγούμενες επαφές με τις αρχές, πρόσθεσε ο αστυνομικός.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πληροφορίες σε Αυστραλιανά ΜΜΕ αναφέρουν ως ενδεχόμενο να είχε επηρεαστεί από τον πρόσφατο χωρισμό του, δίχως όμως οι πληροφορίες να επιβεβαιώνονται από τις Αρχές. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, δεν υπέβαλε αίτημα να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση και αντιμετωπίζει συνολικά 25 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος εκ των οποίων 18 αφορούν ανθρωποκτόνο πρόθεση.