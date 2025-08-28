Αίσθηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η επιστολή παραίτησης που ανάρτησε στα social media ο Δημήτρης Δασκαλάκης, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), ο οποίος αποχώρησε από τον οργανισμό μετά την ανακοίνωση της αποπομπής της διευθύντριάς του, Σούζαν Μονάρεζ.

Η Μονάρεζ, που δεν είχε συμπληρώσει ούτε μήνα στη θέση της επικεφαλής των CDC, «καρατομήθηκε» με επεισοδιακό τρόπο εν μέσω σφοδρής διαμάχης με τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.

Ο Δασκαλάκης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων του CDC και ακτιβιστής της LGBTQ κοινότητας, δημοσίευσε στο X την επιστολή παραίτησής του, στην οποία καταγγέλλει την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

My resignation letter from CDC. Dear Dr. Houry, I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Χρησιμοποιώντας τη φράση «Αρκετά πια», ο ομογενής επιστήμονας κατηγορεί στην επιστολή του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ότι αγνοεί τους ειδικούς και προειδοποιεί πως οι πρόσφατες αλλαγές πολιτικής θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο ειδικός αναφέρεται σε «σκόπιμη υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια χαμηλού κινδύνου» και σημειώνει πως δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά «τέτοια έλλειψη διαφάνειας, ούτε τόσο άτεχνη χειραγώγηση δεδομένων για να επιτευχθεί ένας πολιτικός σκοπός».

Στο κείμενό του ο Δασκαλάκης εξηγεί ότι η παραίτησή του δεν οφείλεται στην πρόσφατη ένοπλη επίθεση στην έδρα του CDC στην Ατλάντα, αλλά στην «δειλία ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ λόγια και τα λόγια των ακολούθων του εδώ και δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορούν να συμβούν τέτοιες επιθέσεις». «Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή γι’ αυτό. Παραιτούμαι για να τον κάνω υπερήφανο και να τιμήσω την κληρονομιά του» γράφει χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Επισημαίνει πως «δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και είναι σχεδιασμένα να βλάψουν αντί να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία».

Ο Δασκαλάκης αναφέρει πως «η έλλειψη επικοινωνίας από το Αμερικανό Υπουργείο Υγείας και άλλες πολιτικές ηγεσίες του CDC, που καταλήγει σε αναρτήσεις στα social media που ανακοινώνουν απροειδοποίητα μεγάλες αλλαγές πολιτικής, δείχνει αδιαφορία για τα κανονικά κανάλια επικοινωνίας και την κοινή λογική». «Δεν είμαι σίγουρος ποιον ακούει ο Υπουργός, αλλά σίγουρα δεν ακούει εμάς. Μη εξακριβωμένοι και με συγκρουόμενα συμφέροντα εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για το επιστημονικά άρτιο προσωπικό του CDC και άλλες αξιόπιστες πηγές».

Μεταξύ άλλων, ο Δασκαλάκης προειδοποιεί ότι «οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων» και προσθέτει πως ο ίδιος «δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε είχε δει τόσο άτεχνη χειραγώγηση δεδομένων για να επιτευχθεί ένας πολιτικός σκοπός αντί για το καλό του αμερικανικού λαού».

Επιπλέον, εκφράζει ανησυχίες για τις αλλαγές που αφορούν την ομάδα εργασίας για τα εμβόλια COVID, αναφέροντας ότι τοποθετήθηκαν «άνθρωποι με αμφιλεγόμενες προθέσεις και ακόμη πιο αμφιλεγόμενη επιστημονική κατάρτιση να προτείνουν πολιτικές εμβολίων σε έναν διευθυντή που παρεμποδίζεται και παραμερίζεται από έναν αυταρχικό ηγέτη».

Ο Δασκαλάκης δηλώνει πως η «επιθυμία να μείνει ευχαριστημένη μια πολιτική βάση θα οδηγήσει στον θάνατο και την αναπηρία ευάλωτα παιδιά και ενήλικες». Τέλος, αναφέρει πως η ευγονική «κατέχει εξέχουσα θέση στη ρητορική» που προωθείται και αποτελεί παράγωγο «μιας κληρονομιάς που η σωστή ιατρική και επιστήμη πρέπει να συνεχίσουν να απορρίπτουν».