Ένοπλο περιστατικό με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όπου ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός από τα πυρά ενόπλου, ο οποίος αργότερα εντοπίστηκε κι ο ίδιος νεκρός στον χώρο του συμβάντος, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 17.00 (τοπική ώρα) σε κοντινή απόσταση από το συγκρότημα των CDC και ένα φαρμακείο, όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο δράστης φαίνεται να έδρασε μόνος. Εντοπίστηκε νεκρός στον δεύτερο όροφο του φαρμακείου, φέροντας τραύματα από σφαίρα που εκτιμάται πως προκλήθηκαν από τον ίδιο. Τα δυνάμεις της αστυνομίας εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού.

Ασφαλής Απομάκρυνση Παιδιών και Κλίμα Ανασφάλειας

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ατλάντα, Άντρι Ντίκενς, ο οποίος μίλησε επίσης σε συνέντευξη Τύπου, «ο δράστης είναι νεκρός και κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε από σφαίρες σε αυτή την επίθεση». Κατά τις αναφορές, εντός του συγκροτήματος των CDC σημειώθηκε ανταλλαγή πολλαπλών πυροβολισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτυχή απομάκρυνση των 92 παιδιών που βρίσκονταν σε παιδικό σταθμό του συγκροτήματος – όλα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε παρακείμενο σχολείο, διασφαλίζοντας ότι το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία.

Πιθανά Ψυχολογικά Κίνητρα και Έρευνα που Συνεχίζεται

Η ταυτότητα του δράστη δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, ο ύποπτος φέρεται να πίστευε πως η ασθένειά του σχετιζόταν με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Επιπλέον, ο πατέρας του είχε ειδοποιήσει από το πρωί της ίδιας μέρας τις αρχές ότι ο γιος του εμφάνιζε αυτοκτονικές τάσεις. Ωστόσο, ο αρχηγός της αστυνομίας απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν τα CDC αποτέλεσαν συνειδητά στόχο σχετιζόμενο με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, τονίζοντας πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και όλες οι πτυχές διερευνώνται.

Το θύμα της επίθεσης, ο αστυνομικός Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ενώ η οικογένειά του θρηνεί και για την έγκυο σύζυγό του που αφήνει πίσω.