Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την αποπομπή της διευθύντριας της σημαντικότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την κορύφωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην ίδια και τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας που έκανε λόγο για “παραίτηση” της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Ωστόσο, η Σούζαν Μονάρεζ, η οποία παρέμεινε στη θέση λιγότερο από έναν μήνα, αντέδρασε αμέσως και διέψευσε την παραίτησή της, κατηγορώντας το υπουργείο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να την απομακρύνει προκειμένου να συνεχιστεί η εφαρμογή μιας πολιτικής που “θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών”.

Δραματική αντιπαράθεση και δημόσιες κατηγορίες

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, υποστήριξε ότι “η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα του προέδρου”. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κ. Μονάρεζ “αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρότι είχε ενημερώσει τον υπουργό για την πρόθεσή της να το κάνει”, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αποπομπή της από τον Λευκό Οίκο.

Αντίθετα, οι δικηγόροι της τόνισαν σε δηλώσεις τους ότι η Μονάρεζ “ούτε παραιτήθηκε, ούτε έλαβε επίσημη ενημέρωση αποπομπής”, ενώ κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας για “εργαλειοποίηση της δημόσιας υγείας με πολιτικά κίνητρα” και για αποφάσεις που “θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών”.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η πίεση που δέχτηκε προήλθε από την άρνησή της να υπογράψει “αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες οδηγίες” και να παραμερίσει εξειδικευμένα στελέχη της δημόσιας υγείας.

Ραγδαίες εξελίξεις και παραιτήσεις στα CDC

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση αποπομπής, ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι η κ. Μονάρεζ “δεν είναι πλέον διευθύντρια των CDC” και την ευχαρίστησε “για τη συνεισφορά της στον αμερικανικό λαό”.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στο φόντο σοβαρών μεταβολών στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι νεότερου, με αποφάσεις που έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ενδεικτική είναι η παραίτηση του Δημήτρη Δασκαλάκη, υψηλόβαθμου στελέχους των CDC, ο οποίος μέσω Χ κατήγγειλε πολιτικές πιέσεις για σύνταξη “πολιτικών και εγγράφων που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα”.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, και άλλοι αξιωματούχοι της υπηρεσίας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ταυτόχρονα.

Αμφιλεγόμενη πολιτική Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έχει επιβάλει εκτεταμένες αλλαγές στο δημόσιο σύστημα υγείας και την πολιτική των εμβολίων, απομακρύνοντας επιστήμονες, περιορίζοντας την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 και διακόπτοντας τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων σκευασμάτων.

Ειδικοί εκτός κυβέρνησης κάνουν λόγο για μέτρα που βρίσκονται «σε σύγκρουση με την επιστημονική συναίνεση», ασκώντας έντονη κριτική στη νέα πολιτική.

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση της Σούζαν Μονάρεζ εγκρίθηκε μόλις στα τέλη Ιουλίου από τη Γερουσία, με τον Λευκό Οίκο να την επιλέγει ως δεύτερη υποψήφια, καθώς η υποψηφιότητα του Ντέιβιντ Γουέλντον αποσύρθηκε ενόψει της πιθανής απόρριψής του στο Κογκρέσο λόγω των ακραίων αντιεμβολιαστικών του θέσεων.

Η αποπομπή της Μονάρεζ έρχεται σε μια περίοδο έντασης στα CDC, μετά και από πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε κτήριο της υπηρεσίας από ένοπλο που εναντιωνόταν στην πολιτική εμβολιασμού.

Πάνω από εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι των CDC υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, με την οποία καταγγέλλουν τον RFK Jr. ότι θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εμβόλια.