Ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση καρχαρία στις βόρειες ακτές του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι ένας Έλληνας ομογενής. Πρόκειται για τον 57χρονο Mercury Psillakis, που είχε επιχειρηματική δραστηριότητα και ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι τραγικό τέλος είχε ένας σέρφερ στα ανοιχτά του Σίδνεϊ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα σοβαρά τραύματά του, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πρώτο θανατηφόρο συμβάν από καρχαρία στην περιοχή έπειτα από περισσότερα από τριάμισι χρόνια, οδηγώντας τις αρχές στο κλείσιμο αρκετών παραλιών για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα –του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί– βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή στην παραλία Λονγκ Ριφ Μπιτς, στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ, όταν δέχθηκε την επίθεση κατά τη διάρκεια σερφινγκ μαζί με φίλους, λίγο μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

Άλλοι σέρφερ έσπευσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα, όμως, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας, Στιούαρτ Τόμσον, είχε χάσει ήδη πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου. Όπως τόνισε ο αξιωματικός σε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα, «είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα».