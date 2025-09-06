Τραγικό τέλος είχε ένας σέρφερ στα ανοιχτά του Σίδνεϊ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα σοβαρά τραύματά του, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πρώτο θανατηφόρο συμβάν από καρχαρία στην περιοχή έπειτα από περισσότερα από τριάμισι χρόνια, οδηγώντας τις αρχές στο κλείσιμο αρκετών παραλιών για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα –του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί– βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή στην παραλία Λονγκ Ριφ Μπιτς, στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ, όταν δέχθηκε την επίθεση κατά τη διάρκεια σερφινγκ μαζί με φίλους, λίγο μετά τις 10:00 π.μ. τοπική ώρα.

Άλλοι σέρφερ έσπευσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα, όμως, όπως δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας, Στιούαρτ Τόμσον, είχε χάσει ήδη πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου. Όπως τόνισε ο αξιωματικός σε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα, «είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα».

Αντιδράσεις και μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομία ανέσυρε και δύο κομμάτια από την ιστιοσανίδα του θύματος, τα οποία παραδόθηκαν για περαιτέρω εξέταση, με στόχο να διευκρινιστούν τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για το περιστατικό, γεγονός που εντείνει τους φόβους και την ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αρκετές παραλίες του Σίδνεϊ παρέμειναν κλειστές για το κοινό με απόφαση των τοπικών αρχών, μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των λουομένων και σέρφερ.

Ιστορικό θανατηφόρων επιθέσεων στην περιοχή

Το τραγικό αυτό περιστατικό είναι το πρώτο θανατηφόρο στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ένας 35χρονος Βρετανός εκπαιδευτής καταδύσεων έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στο Λιτλ Μπέι, νοτιότερα του Σίδνεϊ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε σημειωθεί το 1963.