Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα. Η φονική ενέργεια άφησε πίσω της τουλάχιστον 11 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση και οργή.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η επίθεση χαρακτηρίζεται από ηγέτες σε όλο τον κόσμο ως «τρομοκρατική πράξη μίσους» που στρέφεται κατά της εβραϊκής κοινότητας και των αξιών της ανεκτικότητας.

Αντιδράσεις από την Αυστραλία και το Ισραήλ

«Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης – μια κακόβουλη, αντισημιτική και τρομοκρατική πράξη που χτύπησε στην καρδιά του έθνους μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι. Τόνισε μάλιστα ότι «μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού», υπογραμμίζοντας πως «ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί». Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε την Καμπέρα να δράσει αποφασιστικά, ενώ ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ μίλησε για «σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων».

Καταδίκες από τη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας». Παρόμοια στάση κράτησαν και χώρες της περιοχής. Το Ιράν χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη πράξη βίας», ενώ το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσαν τη «σταθερή στάση» τους κατά της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

Αντιδράσεις από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές χώρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την «αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην εβραϊκή κοινότητα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο».

Από τη Νέα Ζηλανδία, ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον έκανε λόγο για «οδυνηρές σκηνές στο Μπόνταϊ», ενώ στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως «πρέπει να βάλουμε τέλος στον αντισημιτισμό – στη Γερμανία και παγκοσμίως».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποκρουστική», ενώ ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έκανε λόγο για «φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση». Αντίστοιχα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε «βαθιά θλίψη» και στήριξη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ευρωπαϊκή και διεθνής αλληλεγγύη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία «θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος». Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της χώρας του προς την εβραϊκή κοινότητα, ενώ ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ μίλησε για «μαύρη μέρα για την Αυστραλία».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας», ενώ ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε πως «τέτοιο μίσος και βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες επανέλαβαν ότι «το μίσος και η βία δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Η Αφρικανική Ένωση καταδίκασε επίσης την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής βίας που πηγάζει από το μίσος.