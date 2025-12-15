Η συγκλονιστική σκηνή

Το δραματικό βίντεο δείχνει τον άνδρα να πλησιάζει κρυφά μια γέφυρα πεζών, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έναρξη των πυροβολισμών από τους ενόπλους εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χάνουκα κοντά στην παραλία.

Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους βρίσκεται τραυματισμένος στο έδαφος, ο πολίτης φαίνεται να ανεβαίνει προσεκτικά τις σκάλες της γέφυρας, να κλωτσάει το τουφέκι μακριά και να υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας επανειλημμένα «μην πυροβολείτε», την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.

Σε επόμενα πλάνα, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί καθώς δέχεται πυρά από την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν, εκείνος οπισθοχωρεί με τα χέρια του ακόμη υψωμένα, προσπαθώντας να δείξει ότι δεν αποτελεί απειλή.

Ωστόσο, στο χάος που ακολούθησε, δέχθηκε για λίγο πυροβολισμούς από τις αρχές και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με μέλη του κοινού, τα οποία λανθασμένα πίστεψαν ότι ήταν ένας από τους δράστες.

Τον χτύπησαν, αναγκάζοντάς τον να αμυνθεί, μέχρι που οι αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος και παρενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω επίθεση εναντίον του.

Τελικά, οι αρχές τον απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η γέφυρα και η γύρω περιοχή αποκλείστηκαν πλήρως