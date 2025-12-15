Τη στιγμή που η διεθνής σκηνή έχει συγκλονιστεί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας και το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο του άνδρα που αφοπλίζει έναν από τους δράστες, ένα ακόμη βίντεο έρχεται στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας έναν δεύτερο, άγνωστο μέχρι τώρα ήρωα.

Πρόκειται για έναν πολίτη που αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach και, με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε να κλωτσήσει το τουφέκι μακριά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας και δέχθηκε επίθεση από περαστικούς που, μέσα στο χάος, τον μπέρδεψαν με έναν από τους τρομοκράτες.

Η αιματηρή επίθεση στην παραλία Μποντάι στοίχισε τη ζωή σε 15 αθώους πολίτες την Κυριακή, βυθίζοντας στο πένθος την Αυστραλία και προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Τελευταία Νέα