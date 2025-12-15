Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση αυστηρότερης νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα, ύστερα από την πολύνεκρη επίθεση σε γνωστή παραλία του Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, μιας από τις σημαντικότερες εβραϊκές γιορτές.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», ανέφερε ο Αλμπανέζι, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ενισχύσει το πλαίσιο ασφάλειας.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε στην κατοχή του έξι όπλα, τα οποία κατείχε νόμιμα. Το γεγονός αυτό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα κενά στη νομοθεσία περί οπλοκατοχής.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων και του ενός δράστη. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε ότι εξετάζονται μέτρα όπως ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες, καθώς και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.