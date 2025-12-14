Το Μακελειό στο Σίδνεϊ με 11 νεκρούς στην πασίγνωστη παραλία Μπόνταϊ περιέγραψαν τρεις Έλληνες κάτοικοι της Αυστραλίας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν το χάος και τον τρόμο που επικράτησε κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση.

Ο Νίκος Μπουρμπανιώτης και η Λυδία Μπουλουκβάση μίλησαν για μια χαοτική κατάσταση με ουρλιαχτά και πανικό, τονίζοντας ότι ο φόβος για την επόμενη ημέρα παραμένει έντονος. Όπως ανέφεραν, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ.

Η Έλενα Ματσούκα περιέγραψε πώς είδε τους δράστες να πυροβολούν, μεταφέροντας τη φρίκη της στιγμής και την αίσθηση ανασφάλειας που έχει κυριεύσει την πόλη.