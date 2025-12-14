Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24 ετών γιος του, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν αναζητούν τρίτο δράστη.

Σε συνέντευξη Τύπου η αστυνομία τόνισε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο δύο δράστες είναι υπεύθυνοι για την επίθεση σε εβραϊκή γιορτή που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε 40. Ανάμεσα στους νεκρούς, περιλαμβάνεται και ένας από τους δράστες που σκοτώθηκε στην επίθεση.

Η Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ συγκλονίζει την Αυστραλία, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ ανήλθε σε 16, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ράιαν Παρκ.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν στον τελικό απολογισμό περιλαμβάνονται οι δύο δράστες. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας εξ αυτών σκοτώθηκε, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι 40 άνθρωποι νοσηλεύονται μετά το περιστατικό της Κυριακής. «Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση σημείωσε ότι «η παραλία Μπόνταϊ και οι γύρω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί καθώς συνεχίζεται η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος».

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας), ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όταν η παραλία ήταν γεμάτη από περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και αποκάλυψε πως εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που συνδέεται με έναν από τους δράστες.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου ατόμου, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Καταδίκη από την αυστραλιανή κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας και καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «πέρα από κάθε λογική». Τόνισε ότι πρόκειται για «στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα».

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται αδιάκοπα για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα», πρόσθεσε ο Αλμπανέζι.

Μαρτυρίες σοκ από την παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού που διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά. Εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν προς τους γύρω δρόμους, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 1.000 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Παρατήσαμε τα πάντα… σαγιονάρες, τσάντες, απλώς τρέχαμε», ανέφερε ο κάτοικος Μάρκος Καρβάλιο. Η Γκρέις Μάθιου είπε πως «αρχικά νόμιζες ότι ήταν μια όμορφη μέρα στην παραλία, μέχρι που είδες ανθρώπους να φωνάζουν ότι υπάρχει ένοπλος».

Άλλοι μάρτυρες μίλησαν για «δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών», ενώ ο δημοσιογράφος του AFP περιέγραψε εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, ακόμη και παιδικό καροτσάκι, στην πλαγιά πάνω από την παραλία. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε κάτοικος της περιοχής.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η περιοχή εκκενώθηκε και οι δρόμοι αποκλείστηκαν. Οι σειρήνες αντικατέστησαν τα φώτα των νυχτερινών κέντρων στη συνήθως ζωντανή συνοικία του Μπόνταϊ.

Διαβάστε ακόμη:

Διεθνής καταδίκη και αντιδράσεις για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την αντισημιτική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και αλληλεγγύη προς την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «καρκίνο του αντισημιτισμού», ενώ ο ΟΗΕ και η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασαν απερίφραστα τη βία.

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ωκεανία, πολιτικοί ηγέτες εξέφρασαν σοκ και συμπαράσταση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στον κόσμο», ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασαν θλίψη, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε τη φιλία της Ιταλίας με τον αυστραλιανό λαό. Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Η εβραϊκή κοινότητα και οι αυξημένες εντάσεις

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα κύμα αντισημιτικών ενεργειών στην Αυστραλία μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023. Η εβραϊκή κοινότητα της χώρας αριθμεί περίπου 150.000 άτομα, κυρίως στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού.

Σπάνιο φαινόμενο για την Αυστραλία

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αυστραλία, μία από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου. Η τραγωδία της Κυριακής θεωρείται η χειρότερη από το 1996, όταν 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τασμανία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της χώρας καταδίκασε επίσης την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι «αυτές οι πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας» και καλώντας τους πολίτες να