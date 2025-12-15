Η Αυστραλία θρηνεί σήμερα, μία ημέρα μετά τη φονική αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χάνουκα. Από τα πυρά σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, ενώ άλλοι 42 τραυματίστηκαν.

Στη διάσημη αυτή παραλία, αγαπημένο προορισμό για Αυστραλούς και τουρίστες, προσωπικά αντικείμενα παραμένουν σκορπισμένα στην αιματοβαμμένη άμμο, 20 ώρες μετά την επίθεση. Το περιστατικό, που διήρκεσε δέκα λεπτά, έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα και διεθνώς.

«Αυτό που είδαμε χθες ήταν μια ξεκάθαρα κακόβουλη, αντισημιτική και τρομοκρατική ενέργεια στις παραλίες μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, καταθέτοντας λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τέτοιου είδους στην Αυστραλία από το 1996. Ο Αλμπανέζι διέταξε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί αυστηροποίηση της πολιτικής για την οπλοκατοχή.

Ήδη από χθες ο πρωθυπουργός είχε καταγγείλει «μια στοχευμένη επίθεση εναντίον των Αυστραλών εβραίων, την πρώτη ημέρα του Χάνουκα». Τόνισε ότι η επίθεση στόχευε «όλους τους Αυστραλούς».

Η έρευνα των αρχών

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ανέφερε ότι οι ερευνητές εντόπισαν «έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό» σε αυτοκίνητο που συνδέεται με τον νεκρό δράστη. Ο ένας από τους δύο επιτιθέμενους σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας.

Ο γιος του, σοβαρά τραυματισμένος, είχε βρεθεί το 2019 στο μικροσκόπιο της αυστραλιανής αντικατασκοπείας, καθώς φερόταν να έχει διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το δίκτυο ABC.

Δέκα λεπτά τρόμου στη Μπόνταϊ

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, στις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας), στην παραλία Μπόνταϊ. «Ακούσαμε πυροβολισμούς (…) Δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών», περιέγραψε στο AFP ο 25χρονος φοιτητής Καμίλο Ντίαζ.

Ο Βρετανός τουρίστας Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς δήλωσε ότι είδε «δύο ένοπλους ντυμένους στα μαύρα και οπλισμένους με ημιαυτόματα τουφέκια». Ένας 23χρονος Γάλλος, ο Αλμπάν Μπατόν, είπε ότι «όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα» και αναζήτησε καταφύγιο σε παντοπωλείο.

Οι δράστες ήταν ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, που είχε εισέλθει στην Αυστραλία το 1998 με βίζα και διέθετε άδεια οπλοφορίας για έξι όπλα, και ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Άκραμ, γεννημένος στη χώρα. Ο πατέρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ ο γιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο «ήρωας» που αφοπλίζει τον δράστη

Ο Αλμπανέζι, όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξήραν τους «ήρωες» που επενέβησαν για να σταματήσουν τους ενόπλους. Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει έναν άνδρα να ορμά πάνω σε έναν από τους δράστες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πρόκειται για τον 43χρονο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, ο οποίος ακινητοποίησε τον έναν δράστη και του απέσπασε το όπλο. Ο αλ Άχμεντ νοσηλεύεται μετά από επέμβαση, καθώς τραυματίστηκε στο μπράτσο και το χέρι από σφαίρες.

Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές, ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, έκανε λόγο για «πραγματικό ήρωα». Παράλληλα, διαδικτυακός έρανος για τη στήριξή του έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 δολάρια Αυστραλίας.

Παγκόσμια καταδίκη

Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με ένταση την επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους ηλικίας από 10 έως 87 ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «ξεκάθαρα αντισημιτική» πράξη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαβεβαίωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού στον κόσμο». Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, χαρακτήρισε το γεγονός «πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» από «ελεεινούς τρομοκράτες».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην αύξηση του αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έκανε λόγο για «έναν καρκίνο που εξαπλώνεται την ώρα που οι ηγέτες μένουν σιωπηλοί».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας κάλεσε «όλους τους Αυστραλούς, περιλαμβανομένης της μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη».