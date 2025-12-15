Ο ένας από τους δύο δράστες της αντισημιτικής επίθεσης στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχε τεθεί στο παρελθόν υπό έρευνα από την υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας (ASIO), καθώς φερόταν να συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), σύμφωνα με δημοσίευμα του αυστραλιανού δημόσιου δικτύου ABC.

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ την Κυριακή εναντίον πλήθους ανθρώπων που γιόρταζαν το Χάνουκα στην πολυσύχναστη παραλία, σκοτώνοντας 15 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 40. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία και διεθνή καταδίκη.

Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας κατονόμασαν τους δράστες ως τον 50χρονο Σατζίντ Ακράμ —ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών— και τον 24χρονο γιο του, Ναβίντ Ακράμ, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Σύμφωνα με το ABC, η υπηρεσία πληροφοριών είχε ερευνήσει τον νεότερο Ακράμ το 2019, στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι διατηρούσε στενούς δεσμούς με μέλος του ΙΚ που είχε συλληφθεί το 2018 και καταδικαστεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στην Αυστραλία.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δύο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν εντοπίστηκαν δύο λάβαρα της οργάνωσης, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες περί τρομοκρατικού κινήτρου.

Ο επικεφαλής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», ωστόσο δεν θεωρείτο ότι αποτελούσε «άμεση απειλή». Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας ανακοίνωσε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.