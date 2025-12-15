Σοκαρισμένη παραμένει η ελληνική ομογένεια και οι κάτοικοι της Αυστραλίας μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου δύο άνδρες άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 42. Την τραγική αυτή είδηση σχολίασε στην ΕΡΤ, η κα Έλενα Ματσούκα, ραδιοφωνική παραγωγός και δασκάλα ελληνικών σε παιδιά ομογενών.

Η κα Ματσούκα περιέγραψε τις στιγμές φρίκης: «Δυστυχώς, αυτές οι σκηνές βίας, που δεν είχαμε δει τα τελευταία 30 χρόνια, στιγμάτισαν τις γιορτινές ημέρες. Επειδή είμαι και δασκάλα στο ελληνικό σχολείο, ξέρω ότι η εβδομάδα που τελείωσαν τα μαθήματα ήταν προγραμματισμένη για χαλάρωση και εκδρομές στις παραλίες, καθώς αναμενόταν ζέστη και υγρασία».

Στη συνέχεια, ανέφερε όσα της περιέγραψαν άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στο σημείο: «Οι κρότοι των πυροβολισμών κράτησαν 9 με 10 λεπτά. Αρχικά οι παρευρισκόμενοι νόμιζαν ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά όταν συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε, είδαν αστυνομία και ελικόπτερα να σπεύδουν. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα και οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι. Είναι κρίμα, γιατί αμαυρώθηκε η εικόνα μιας χώρας πολυπολιτισμικής, που σέβεται τη διαφορετικότητα και προάγει την ενότητα».

Η ραδιοφωνική παραγωγός τόνισε το σοκ που προκάλεσαν τα γεγονότα: «Ήταν ένα πάγωμα, ένα μούδιασμα. Οι εικόνες που αντίκρισε ο κόσμος, ακόμα και όσοι δεν ήταν μπροστά, ήταν τραγικές και δεν συνηθίζονται στην Αυστραλία, μια χώρα που σέβεται τα πάντα. Οι άνθρωποι φοβούνται, ζητούν απαντήσεις και ελπίζουν να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς αντίποινα ή άλλες συνέπειες».

Σχετικά με τις σκηνές που αντίκρισε, περιέγραψε: «Ήταν τραγικό: Παιδιά να πέφτουν, άνθρωποι τραυματισμένοι, πανικός. Πρέπει να ενωθούμε ξανά, να ξαναβρούμε εμπιστοσύνη στη χώρα μας, να θρηνήσουμε σιωπηλά για τα θύματα, αλλά ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη ζωή. Η ελευθερία, η δημοκρατία και η ενότητα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας όπως η Αυστραλία δεν πρέπει να επιτρέψουν να επαναληφθούν τέτοια γεγονότα».