Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, όταν ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Ο Γιουσούκε Κόιντε, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο, δήλωσε στο AFP ότι ο άνδρας ψέκασε την ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου. Ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξαν αναφορές για μια έντονη «οσμή» και ότι «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα – γνωστή για τα καταστήματα πολυτελών μαρκών – αποκλείστηκαν από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Η κυκλοφορία των πεζών επιτρέπεται μόνο στο απέναντι πεζοδρόμιο, κυρίως για τους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ διασώστες και πυροσβέστες με προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο για ιατρική εξέταση σε ειδικά οχήματα.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι τα θύματα φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του περιστατικού και την ταυτότητα του δράστη.