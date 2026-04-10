Μεγάλη Παρασκευή σήμερα (10/4) και τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο. Συγκεκριμένα τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ.

Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

– Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

– Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα εξής:

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.