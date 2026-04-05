Εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ τη Μεγάλη Εβδομάδα, με την αγορά να κινείται πλέον σε πασχαλινούς ρυθμούς. Το διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς αυξάνεται η καταναλωτική κίνηση ενόψει Πάσχα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών.

Η έναρξη του εορταστικού ωραρίου έγινε σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, με τα καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πασχαλινής αγοράς.

Το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη (6–9 Απριλίου): Συνεχές ωράριο λειτουργίας, συνήθως από 09:00 έως 21:00 , για την εξυπηρέτηση της αυξημένης προσέλευσης των καταναλωτών.

Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου): Περιορισμένο ωράριο από 13:00 έως 19:00 , λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας.

Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου): Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από 09:00 έως 15:00, για τις τελευταίες αγορές πριν την Ανάσταση.

Τι ισχύει για τις αργίες του Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου): Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου): Κλειστά επίσης, καθώς πρόκειται για επίσημη αργία.

Η αγορά επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς της από την Τρίτη μετά το Πάσχα.

Πώς διαμορφώνεται η αγορά

Το καθιερωμένο εορταστικό ωράριο συνδυάζει δύο βασικές επιδιώξεις: την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους του έτους και τον σεβασμό στις θρησκευτικές παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένο τζίρο, ιδιαίτερα στους τομείς τροφίμων, δώρων και ένδυσης.