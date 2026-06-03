Έντονη συζήτηση προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μίκι Ρουρκ , με την δημοσίευση ενός συγκινητικού μηνύματος, στο οποίο εκφράζει τη λύπη του για γεγονότα του παρελθόντος και προσωπικές επιλογές που, όπως φαίνεται, συνεχίζουν να τον βαραίνουν.

Ο 73χρονος ηθοποιός αναδημοσίευσε στο Instagram ανάρτηση αφιερωμένη στην ταινία «Wild Orchid» του 1989, όπου είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Κάρε Ότις. Οι δύο τους υπήρξαν ζευγάρι και παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 1992, παραμένοντας μαζί έως τον Δεκέμβριο του 1998.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Ρουρκ έγραψε ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα προβλήματα στη σχέση τους. Όπως σημείωσε, ήταν «ανόητος», υπογραμμίζοντας ότι η Ότις «δεν έφταιγε για τίποτα» και πως ο ίδιος έκανε ένα σοβαρό λάθος για το οποίο εξακολουθεί να μετανιώνει. Το μήνυμα συνοδευόταν από emoji πεταλούδων και χεριών που προσεύχονται, προσδίδοντας έναν τόνο ειλικρινούς μεταμέλειας.

Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν ξανά το 1996 στο θρίλερ «Exit in Red». Η Κάρε Ότις, που έχει διαγράψει πορεία ως μοντέλο και ηθοποιός, είναι σήμερα παντρεμένη με τον χημικό μηχανικό Μάθιου Σάτον, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Η μαρτυρία της Κάρε Ότις για τη σχέση τους

Το 2011, η Ότις κυκλοφόρησε το βιβλίο «Beauty, Disrupted: A Memoir», όπου περιγράφει περιστατικά κακοποίησης που, όπως υποστήριξε, βίωσε τόσο στον χώρο του μόντελινγκ όσο και στη σχέση της με τον Ρουρκ.

Σε συνέντευξή της την ίδια χρονιά, χαρακτήρισε τον γάμο τους «κακοποιητική σχέση», σημειώνοντας: «και οι δύο προερχόμασταν από πραγματικά δυσλειτουργικά υπόβαθρα και είχαμε και οι δύο το τέλειο έδαφος για να τροφοδοτήσουμε αυτή τη δυσλειτουργία επειδή δεν είχαμε εργαλεία και ήμουν παιδί! Ήμουν νέα και προφανώς επηρεάστηκα σε μεγάλο βαθμό από έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Αμερικής εκείνη την εποχή».

Λίγο αργότερα, ο Ρουρκ είχε δηλώσει στο CNN ότι δεν σκόπευε να διαβάσει το βιβλίο, υποστηρίζοντας πως, από όσα είχε ακούσει, επρόκειτο για μια «εγωκεντρική αφήγηση».

Δικαστικές περιπέτειες και νέα επαγγελματικά σχέδια

Πρόσφατα, ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη για οφειλόμενα ενοίκια ύψους σχεδόν 60.000 δολαρίων, που αφορούσαν την κατοικία του στο Λος Άντζελες.

Δικαστική απόφαση του Μαρτίου δικαίωσε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ ο Ρουρκ ανέφερε ότι σταμάτησε να πληρώνει επειδή οι συνθήκες διαβίωσης είχαν γίνει απαράδεκτες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του να επιλυθούν τα προβλήματα.

Ο βραβευμένος ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη μεγάλη οθόνη, με συμμετοχές στις ταινίες «A Walking Miracle», «3 Days Rising» και «National Lampoon’s Hollywood Hustle», συνεχίζοντας τη μακρά και πολυτάραχη πορεία του στον κινηματογράφο.