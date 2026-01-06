Ο Μίκι Ρουρκ εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του μετά την εμφάνιση καμπάνιας χρηματοδότησης στο όνομά του, η οποία στόχευε στη συγκέντρωση χρημάτων για να αποφευχθεί ενδεχόμενη έξωσή του από το σπίτι του. Ο 73χρονος ηθοποιός δήλωσε μέσω βίντεο στο Instagram τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ότι είχε «πλήρη άγνοια» για την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπιαστική» και «ταπεινωτική». Τον προηγούμενο μήνα είχε λάβει ειδοποίηση να καταβάλει 60.000 δολάρια για οφειλόμενα ενοίκια ή να εγκαταλείψει την κατοικία του εντός τριών ημερών.

Η καμπάνια που εμφανίστηκε στην πλατφόρμα GoFundMe, σύμφωνα με τη δημιουργό της Λίγια-Τζοέλ Τζόουνς, προωθήθηκε ως εγκεκριμένη «με την πλήρη άδεια του Μίκι Ρουρκ». Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε ενημερωθεί ή δώσει τη συγκατάθεσή του. Στο βίντεο, ο ηθοποιός εμφανίστηκε «εκνευρισμένος» και «μπερδεμένος», δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει ποιος δημιούργησε τον λογαριασμό. «Δεν είμαι εγώ αυτός, εντάξει; Καλύτερα, αν χρειαζόμουν χρήματα, δεν θα ζητούσα γ…μ… φιλανθρωπία. Καλύτερα να έβαζα ένα όπλο στον κ… μου και να τραβούσα τη σκανδάλη», είπε χαρακτηριστικά, διατηρώντας το ωμό ύφος που τον χαρακτηρίζει.

Τόνισε ακόμη ότι «δεν θα ήξερα τι είναι ένα ίδρυμα GoFundMe ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια» και πως «η ζωή μου είναι πολύ απλή, δεν θα πήγαινα σε εξωτερικές πηγές σαν και αυτό». Ο Ρουρκ κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην κάνουν δωρεές και ανακοίνωσε ότι θα απευθυνθεί στον δικηγόρο του, ζητώντας παράλληλα από όσους έχουν ήδη συνεισφέρει να αιτηθούν επιστροφή των χρημάτων τους. Παρά την έκκλησή του, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 95.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα.