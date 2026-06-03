Στο επίκεντρο του μεταναστευτικού ζητήματος βρίσκεται για μία ακόμη φορά η Κρήτη, με τις αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στα νότια παράλια του νησιού να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, εκατοντάδες άνθρωποι έφτασαν στις ακτές της Γαύδου και της Νότιας Κρήτης, με τις λιμενικές και διασωστικές Αρχές να πραγματοποιούν αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Οι – χωρίς σταματημό το τελευταίο διάστημα – μεταναστευτικές ροές, που ως αφετηρία έχουν τα αφρικανικά παράλια, δημιουργούν περαιτέρω πίεση στις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ένα φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητική τάση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλη Κατσικανδαράκη, τις τελευταίες ημέρες περισσότεροι από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. «Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τώρα αρχίζει το καλοκαίρι αλλά και οι… καραβιές. Αυτή τη στιγμή οι αφίξεις στην Κρήτη είναι αυξημένες κατά 20%, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι» σημειώνει στα «ΝΕΑ». Οι προβλέψεις, δε, που κάνουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το μεταναστευτικό ζήτημα για το «κλείσιμο» της χρονιάς είναι μάλλον δυσοίωνες. «Εάν οι αφίξεις συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, τότε στα τέλη του 2026 θα μιλάμε για τουλάχιστον 25.000 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι θα έχουν μπει στη χώρα από την πρώτη σε μεταναστευτικές αφίξεις πύλη εισόδου, που είναι πλέον η Κρήτη» εξηγούν.

Ακτές Πελοποννήσου

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα τα κυκλώματα των διακινητών επιλέγουν και μία εναλλακτική διαδρομή, αυτή που έχει τελικό προορισμό τις ακτές της Πελοποννήσου. Είναι ενδεικτικό πως το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου οι Λιμενικές Αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης 23 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 68 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 29 Μαΐου από την περιοχή της Βεγγάζης στη Λιβύη, με προορισμό την Ελλάδα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε πως η χώρα μας παραμένει σε ετοιμότητα για τη διαχείριση πιθανών αυξημένων ροών, τονίζοντας πως όποτε υπάρχουν αυξημένες ροές, θα λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα, «πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ο κ Πλεύρης, προσθέτοντας πως η κράτηση αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, οι νέες αφίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μάλιστα, η χώρα μας στο πλαίσιο αυτό έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο, που ενσωματώνει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο και φέρνει αλλαγές στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο και λοιπές διατάξεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Οπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, «παρατηρούμε ότι στο παρόν σχέδιο νόμου επιφυλάχθηκε πολύ σύντομος χρόνος δημόσιας διαβούλευσης, 14 ημερών, σε σχέση με την έκταση των ρυθμίσεών του. Πολλώ, δε, μάλλον που το προτεινόμενο σχέδιο δεν επιφέρει απλή προσαρμογή του ισχύοντος εσωτερικού δικαίου στις προβλέψεις, αμέσου εφαρμογής, των σχετικών Κανονισμών του Νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, αλλά προσθέτει και τροποποιήσεις της εσωτερικής νομοθεσίας (λ.χ. ως προς την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων), κι επανακωδικοποιεί όλες τις διατάξεις περί υποδοχής και διεθνούς προστασίας».

Η κατάθεση, δε, του νομοσχεδίου μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί, σύμφωνα με τον Συνήγορο, το δεύτερο προβληματικό σημείο από πλευράς κανόνων καλής νομοθέτησης, υποβιβάζοντας, φαινομενικά, τη δημόσια διαβούλευση σε ένα τυπικό, απλώς, στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. «Από πλευράς ουσίας, η δέσμη Κανονισμών αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα αλλαγών του ενωσιακού πλαισίου κανόνων για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, πέραν της νέας ισορροπίας αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών».