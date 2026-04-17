Σχεδόν 900 πρόσφυγες Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε ναυάγια πλοιαρίων στη θάλασσα Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Το 2025 σχεδόν 900 πρόσφυγες Ροχίνγκια δηλώθηκαν αγνοούμενοι ή έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης, γεγονός που την καθιστά την πιο φονική χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για τις θαλάσσιες μετακινήσεις στη νότια και τη νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNHCR, Μπαμπάρ Μπαλόχ, σε συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη.

Όπως εξήγησε, «περισσότεροι από 6.500 πρόσφυγες Ροχίνγκια προσπάθησαν να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου το 2025 και ένας στους επτά πλέον αγνοείται ή έχασε τη ζωή του». Πρόκειται, όπως σημείωσε, για το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως σε όλες τις θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούν πρόσφυγες και μετανάστες.

Ναυάγιο με εκατοντάδες αγνοούμενους

Την Τρίτη, η UNHCR ανακοίνωσε ότι περίπου 250 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, αγνοούνται μετά το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλοίου που μετέφερε πρόσφυγες Ροχίνγκια και Μπανγκλαντεσιανούς στη θάλασσα Ανταμάν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, περισσότεροι από 280 άνθρωποι, περιλαμβανομένων παιδιών, επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε από την Τεκνάφ, στο νότιο Μπανγκλαντές, με προορισμό τη Μαλαισία στις 4 Απριλίου.

Απελπισία και επικίνδυνα ταξίδια

Από την αρχή του έτους και έως τις 13 Απριλίου, πάνω από 2.800 Ροχίνγκια έχουν επιχειρήσει να φτάσουν στη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία με πλοιάρια σε κακή κατάσταση και συχνά υπερπλήρη. «Αυτή η λυπηρή και τραγική τάση συνεχίζεται, αυτή η αίσθηση απελπισίας μεταξύ των Ροχίνγκια», κατήγγειλε ο Μπαλόχ.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια έχουν εγκαταλείψει τη Μιανμάρ λόγω των διώξεων εις βάρος τους και ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές, κυρίως στην περιοχή Κοξ Μπαζάρ.

Χιλιάδες προσπαθούν κάθε χρόνο να διαφύγουν, ελπίζοντας να φτάσουν σε ασφαλέστερες περιοχές, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς παραμένουν άθλιες. Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από τους μισούς που επιχειρούν να φύγουν είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τη UNHCR.

Έκκληση για διεθνή δράση

Η υπηρεσία του ΟΗΕ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αντιμετωπίσει τις βαθιές αιτίες των εκτοπισμών, να αναπτύξει ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης και να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να σώζονται ζωές και να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση μεταναστών και η διακίνηση ανθρώπων».